Die Stadt Senden hat eine 20-Millionen-Euro-Investition verloren. Die Firma Mayser aus Ulm wird laut "Neu-Ulmer Zeitung" nicht wie zunächst geplant nach Senden umziehen. Die Firma aus der Ulmer Oststadt, die Sicherheitstechnik für Autos produziert, wollte ursprünglich einen Neubau samt Logistikzentrum in Senden bauen. Dafür hatte Mayser in Senden bereits ein Grundstück gekauft. Der Standort UIm sollte geschlossen werden. Doch nun hat die Firma mit 400 Mitarbeitern den Umzug abgesagt und will den Kaufvertrag rückabwickeln. Grund ist ein Lärmgutachten. Demnach ist die zu erwartende Lautstärke durch an- und abfahrende Lkw für die Anwohner unzumutbar. Die Stadt Senden bedauert die Entscheidung. Es soll aber andere Interessenten für die Gewerbeflächen geben, heißt es.