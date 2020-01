Ein freilaufender Hund hat am Freitag in Senden im Kreis Neu-Ulm einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, Jäger, Arzt und Tierheim ausgelöst. Eine Frau hatte das Tier, das einem Kampfhund ähnelt, am Mittag der Polizei gemeldet. Alle Versuche, den Hund einzufangen, scheiterten. Erst gegen Abend konnte der Hundehalter ermittelt werden. Ihm gelang es, das Tier anzulocken. Der Hundebesitzer muss sich nun für den Großeinsatz verantworten, so die Polizei.