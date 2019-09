Lkw-Fahrer nach Wohnhaus-Crash in Stödtlen aus Kabine befreit

Schwerer Verkehrsunfall Lkw-Fahrer nach Wohnhaus-Crash in Stödtlen aus Kabine befreit

Der Fahrer des Lkw, der am Samstagmorgen in ein Haus in Stödtlen-Regelsweiler (Ostalbkreis) gekracht ist, ist lebensgefährlich verletzt worden. Die Lkw-Kabine steckte lange Zeit fest.