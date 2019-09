Lkw kracht in Stödtlen in ein Wohnhaus

Schwerer Verkehrsunfall Lkw kracht in Stödtlen in ein Wohnhaus

Der Fahrer eines Lkw ist am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug in ein Wohnhaus in Stödtlen-Regelsweiler (Ostalbkreis) gekracht. Laut Polizei steckt das Führerhaus fest.