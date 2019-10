Der Gemeinderat von Schwäbisch Gmünd hat am Mittwochnachmittag den Beschluss über eine „Gmünder Erklärung zur Rettung von Menschen in Seenot“ verschoben. Es gebe noch weiteren Klärungsbedarf, so eine Sprecherin der Stadt. Mit dieser Erklärung will die Stadt dem Bündnis „Sichere Häfen“ beitreten und zusätzliche Flüchtlinge aus der Seenotrettung aufnehmen.