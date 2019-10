Bosch AS will weitere 1.000 Stellen abbauen

Größter Arbeitgeber in Schwäbisch Gmünd Bosch AS will weitere 1.000 Stellen abbauen

Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd plant den Abbau von weiteren 1.000 Stellen bis 2022. Das hat das Unternehmen am Donnerstag angekündigt. Am Freitagmorgen ist eine Betriebsversammlung geplant.