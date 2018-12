An den Start-Schwierigkeiten der neuen Ulmer Straßenbahnlinie 2 tragen nach Ansicht der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm die Autofahrer eine Mitschuld. Ihr rücksichtsloses Verhalten würde die Verspätungen zumindest zum Teil verursachen, sagte der Geschäftsführer von SWU Verkehr, André Dillmann, dem SWR. So würden Autofahrer z.B. an der Kreuzung am Ehinger Tor vor allem im Berufsverkehr unnötige Staus verursachen, so dass die Straßenbahn behindert wird. mehr...