Zwei betrunkene Männer haben gestern Abend auf einer Veranstaltung in der Stadthalle von Schelklingen im Alb-Donau-Kreis auf dem Herren-Klo randaliert. Als die 19 und 20 Jahre alten Männer vor die Tür gesetzt werden sollten, attackierte der ältere das Sicherheitspersonal und später auch die Polizei. Der 20-Jährige wurde deshalb in Gewahrsam genommen, bis er von seinem Vater abgeholt wurde.