per Mail teilen

Bei einem Autounfall sind in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei geriet ein 41-Jähriger am Ortsausgang Richtung Schmiechen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Autos schleuderten in den Grünstreifen. Der 23-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer, der Unfallverursacher und sein Beifahrer leicht verletzt.