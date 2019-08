"Alles das und mehr" mit Songs von Konstantin Wecker

Die aus Gundelfingen stammende Sängerin und Musikerin Sarah Straub hat ein neues Album mit eigens interpretierten Liedern von Konstantin Wecker produziert. Das Album wird Ende September in Ulm vorgestellt. Sie spricht mit Timo Staudacher über ihre Zusammenarbeit mit dem berühmten Liedermacher. Am Ende des Interviews gibt es eine Kostprobe ihres Könnens in einem Video.