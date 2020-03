In Ulm sind an Samstagen Bus- und Straßenbahnfahrten kostenlos. Das Angebot lockt auch Autofahrer an, das hat nun eine Studie ergeben. Eine Wirkung über die Samstage hinaus gibt es aber noch nicht.

4.200 Fahrgäste sind im vergangenen Jahr direkt in Bus und Bahn für die wissenschaftliche Studie der Universität Ulm befragt worden. 40 Prozent gaben an, dass sie ohne das kostenlose Angebot nicht den ÖPNV genutzt hätten. Dauer 2:22 min Auswirkungen des kostenlosen ÖPNV in Ulm Die Stadt Ulm bietet an Samstagen kostenloses Bus- und Bahnfahren an. In einer Studie wurde jetzt untersucht, wie sich das Angebot auf das Nutzungsverhalten der Verkehrsteilnehmer auswirkt. Autofahrer steigen auf Bus und Bahn um Von diesen Fahrgästen hätte jeder Zweite sonst das Auto genutzt. Das sei ein unerwartetes Ergebnis, so Studienleiter Andreas Rebholz. In anderen Studien seien eher Fußgänger und Radfahrer auf Bus und Bahn umgestiegen. Das seien aber mit Blick auf Abgase, Lärm und Energiebilanz "problemlose" Verkehrsteilnehmer. Die Hälfte der Befragten gab außerdem an, dass sie nun häufiger Busse und Bahnen nutzen, um am Samstag in Ulm in die Stadt zu kommen. Einen Effekt über den kostenlosen Samstag hinaus hat das Angebot aber nicht. Seit fast einem Jahr können Busse und Straßenbahnen in Ulm an Samstagen kostenlos genutzt werden Pressestelle Stadtwerke Ulm Kein Umstieg auf Bus und Bahn unter der Woche An den Wochentagen nutzen die Befragten Bus und Bahn allerdings nicht häufiger als zuvor. Nur etwa elf Prozent gaben an, dass sie überlegen, häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Um Autofahrer zum Umstieg zu bewegen, müsse das Angebot laut den Experten der Universität Ulm deutlich verbessert werden. Die Stadt Ulm allerdings habe mit dem kostenlosen ÖPNV an Samstagen ihr Ziel erreicht, die Erreichbarkeit der Innenstadt zu fördern.