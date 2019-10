Der Zustand der Partei, Klimaschutz und das Thema Pflege: Darüber will die Landes-SPD beim Parteitag in Heidenheim diskutieren. Als prominenter Gast wird der Generalsekretär der Bundespartei erwartet.

Der Klimaschutz und die Pflege stehen an diesem Samstag im Mittelpunkt des SPD-Landesparteitags in Heidenheim. Es wird erwartet, dass sich Landeschef Andreas Stoch und Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil auch zum Zustand der Partei äußern. Nach dem Rücktritt von Bundeschefin Andrea Nahles bemühen sich seit Anfang September mehrere Kandidaten um ihre Nachfolge.

Wettstreit um SPD-Parteivorsitz Von anfänglich acht Bewerberpaaren und einem Einzelkandidaten, die sich bei sogenannten Regionalkonferenzen in ganz Deutschland der Parteibasis vorstellen, sind mittlerweile nur noch sieben Kandidatenduos übrig. Am Samstag findet die letzte von 23 Regionalkonferenzen in München statt. Ab Montag können die SPD-Mitglieder dann über die künftige Führung abstimmen. Sicher ist jetzt schon, dass die SPD künftig von einer Doppelspitze geführt wird. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 26. Oktober feststehen. Nach dem Votum der Mitglieder soll der SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember in Berlin die Sieger bestätigen.

Schwerpunktthema: Verbesserung der Pflege

Das Schwerpunktthema auf dem Landesparteitag in Heidenheim: Verbesserungen in der Pflege. In einem Leitantrag fordert die Landes-SPD zum Beispiel mehr Plätze für Tages- und Kurzzeitpflege. Und zwar 2.500 zusätzliche Plätze in den nächsten fünf Jahren. Dafür müssten rund 25 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt fließen. Außerdem verlangt die SPD eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte, verlässliche Arbeitzeiten und mehr Weiterbildung.

SPD fordert Beschleunigung von Windkraft-Genehmigungsverfahren

Die SPD will sich in Heidenheim außerdem mit Klimaschutz und Wirtschaftspolitik beschäftigen. In Sachen Windkraft fordern die Sozialdemokraten eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Den vorgeschriebenen Abstand von 1.000 Metern zwischen Windrad und Bebauung will die SPD verringern. So könnte mehr Anlagen gebaut werden.

Initiativantrag zum Thema Klimaschutz

Zum Thema Klimaschutz will der SPD-Landesvorstand in Heidenheim einen Initiativantrag einbringen. Landeschef Stoch hatte zuvor kritisiert, dass die schwarz-rote Bundesregierung einen Einstiegspreis von zunächst nur 10 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021 vorsieht. Aus seiner Sicht sind 30 bis 35 Euro pro Tonne nötig. Zugleich sollen Menschen mit niedrigem Einkommen nach Stochs Auffassung nicht übermäßig belastet werden. Nach Stochs Wahrnehmung hat die SPD in Berlin Druck gemacht beim Klimaschutz, "aber die Union steht auf der Bremse".

Im September BW-SPD erstmalig mit einstelligen Umfragewerten

Stoch führt die SPD seit November 2018. In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung" vom September dieses Jahres stand die SPD bei 8 Prozent - das war so niedrig wie nie zuvor in einer Umfrage in Baden-Württemberg.

Baden-Württemberg gilt für die SPD als schwieriges Pflaster. Bis auf wenige Ausnahmen in Städten wie Mannheim fehlen die klassischen Arbeitermilieus, die traditionell zur SPD-Wählerschaft gehören. Zwar hat die SPD in Baden-Württemberg mehrfach mitregiert, aber noch nie den Ministerpräsidenten gestellt.