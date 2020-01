per Mail teilen

Ein Mann hat sich in Rottenacker im Alb-Donau-Kreis beim Sturz von seinem E-Bike schwere Verletzungen zugezogen. Der 79-Jährige war am Freitag ohne Fremdbeteiligung an einer Gefällstrecke gestürzt. Nach Polizeiangaben erlitt er schwere Kopfverletzungen, er war ohne Helm unterwegs