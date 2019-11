per Mail teilen

In Rot an der Rot im Kreis Biberach ist am Donnerstagabend der örtliche Jugendtreff abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Jugendlicher im Ofen der Holzhütte Feuer gemacht, um eine Halloween-Party vorzubereiten. Während des Brandes explodierten auch mehrere Gasflaschen. Verletzt wurde niemand.