Die Sana-Klinik will das Krankenhaus in Riedlingen schließen. Das berichtet die Schwäbische Zeitung unter Berufung auf das Landratsamt Biberach. Dort habe Sana-Geschäftsführer Andreas Ruland am Donnerstagnachmittag verkündet, in Riedlingen die stationäre Versorgung zum 30. Juni 2020 einzustellen. Am Donnerstagabend seien die Mitarbeiter informiert worden. Von der Schließung betroffen sind 90 Mitarbeiter, 60 davon in Vollzeit, so der Bericht.