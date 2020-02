Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Wohnungsbrand am Montag am Unteren Eselsberg in Ulm wegen Brandstiftung. Bei dem Feuer wurde ein Mann verletzt.

Ein Sprecher der Polizei erklärte am Dienstag auf Nachfrage, der Verdacht richte sich auch gegen den 28-jährigen Mann, den die Feuerwehr am Tag davor aus der brennenden Wohnung gerettet hatte. Der junge Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Mehrere Rauchmelder vor dem betroffenen Haus

Auf einer Wiese vor dem Mehrfamilienhaus in Ulm seien mehrere Rauchmelder gefunden worden, die mutmaßlich aus der Wohnung stammen sollen, sagte der Sprecher.

Polizei findet mehrere Rauchmelder vor Mehrfamilienhaus z-media/Ralf Zwiebler

Die Feuerwehr war am Montagmorgen in Ulm wegen eines Feuers in einer Wohnung am Unteren Eselsberg ausgerückt. Rettungsfahrzeuge blockierten bei dem Einsatz zeitweise auch die Schienen der Straßenbahnlinie 2.