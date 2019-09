per Mail teilen

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in Aalen durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der 16-Jährige war laut Polizei zusammen mit einem 18-Jährigen auf einen Güterzug geklettert.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20:30 Uhr an der Bahnstrecke Aalen-Unterkochen. Beim Klettern auf den Güterzug sei der 16-Jährige offenbar zu nah an eine Oberleitung geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Jugendlicher erlitt durch einen Stromschlag schwere Verbrennungen, er war zu nahe an eine Bahnoberleitung geraten (Symbolfoto) dpa Bildfunk Patrick Pleul/dpa

Er erlitt durch einen Stromschlag schwerste Verbrennungen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe aber keine Lebensgefahr, hieß es weiter.

18-Jähriger erlitt einen Schock

Sein 18-jähriger Begleiter erlitt einen Schock. Er wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Bahnstrecke Aalen-Unterkochen musste während des Einsatzes teilweise gesperrt werden.