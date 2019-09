Die Thomas-Cook-Insolvenz bekommen auch die Menschen in der Region Ulm zu spüren. In den Reisebüros klingeln die Telefone nonstop. Es gibt mehr Fragen als Antworten.

In einem kleinen Reisebüro in der Ulmer Innenstadt legt Beate Wiedemann erleichtert den Hörer auf. Der Kunde hat Verständnis für die aktuelle Unklarheit.

"Die Kunden sind halt total verunsichert. Die Nachricht kam halt am Montagmorgen um 5:30 Uhr raus. (...) Dass da Angst und Verunsicherung herrscht, ist klar. Beate Wiedemann, Reisekauffrau

Auch Zeliha Ayhan-Yesilyurt, die im Reisebüro ums Eck arbeitet, hängt nur noch am Hörer. Umbuchen sei momentan nicht drin, sagt sie. Man wisse schlicht zu wenig. Die schwammigen Infos der Reiseveranstalter sind unbefriedigend für die Reisekauffrauen. Die Frauen können nur aufklären, aber nicht konkret weiterhelfen.

Rat an alle Kunden von Thomas Cook und Tochterunternehmen: Handy bereithalten dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Kunden werden von den Reiseveranstaltern zum Teil per Mail oder SMS informiert, weiß Beate Wiedemann. Deshalb sagt sie allen Kunden: Handy immer griffbereit halten. Zwar sei der britische Mutterkonzern Thomas Cook pleite, aber was das genau für die Tochterunternehmen und Ableger Thomas Cook Deutschland, Neckermann, Öger Tours oder Bucher Reisen bedeute, stehe noch in den Sternen.

"Die haben offiziell noch keine Insolvenz angemeldet. Es sind nur die Abflüge für heute (Montag) und morgen eventuell gecancelt worden. Was aber auch noch nicht klar ist. Die können jedenfalls nicht gewährleistet werden." Beate Wiedemann

Das bedeutet, die Reiseveranstalter lassen ihre Kunden fliegen – oder auch nicht. Im schlimmsten Fall bedeutet das: Der Urlaub fällt flach. Sagt der Veranstalter ab, dann greife die Insolvenzversicherung der europäischen Reiseveranstalter, sagt Beate Wiedemann. Das Geld für die Reise bekäme der Kunde wohl wieder.

Handeln Kunden jedoch von sich aus und treten von der Reise zurück, um sich ein anderes Urlaubsziel zu suchen, wird es finanziell schon schwieriger:

"Sie können stornieren, dann aber zu den normalen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt, sie müssten Stornokosten zahlen. Fakt ist momentan, wir haben keine Insolvenzmeldung eines deutschen Veranstalters." Reisekauffrau Jasmin Hubel

Sollten die Veranstalter am Montag oder Dienstag die Reise ganz streichen, wollen die Reisebüros zumindest Alternativflüge suchen. Das dürfte mehr oder weniger schwierig sein bei all den Urlaubern, die dann betroffen sind. Eines jedoch, so fügt Zeliha Ayhan-Yesilyurt an, geht immer: Eine Reise nach Mallorca, da gebe es permanent ein großes Angebot. Exotischere Ziele indessen seien derzeit kritisch.