Immer mehr Veranstaltungen in der Region werden wegen des Coronavirus abgesagt. Seit Dienstagnachmittag haben weitere Veranstalter Ausfälle bekannt gegeben.

Wegen des Verbots von Großveranstaltungen in Bayern sind in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena die Konzerte von Max Giesinger, der Auftritt von Martin Rütter sowie „Rock meets Classic“ abgesagt. Schwäbisch Gmünd verzichtet auf den Pferdetag und den verkaufsoffenen Sonntag am 29. März.

Der Bauernverband Ostalb-Heidenheim streicht den in Nattheim geplanten Bauerntag. Das Kloster Roggenburg sagt den Ostermarkt am kommenden Wochenende ab. Ausfallen werden auch die Sportlerehrung in Biberach, das „Spektakel am Nachmittag“ des Turngaus Ostwürttemberg in Schwäbisch Gmünd und das Konzert „Circus Meteoritmo“ des Musikvereins Steinheim am Albuch.