Bei einer Drogenrazzia in einer Asyl-Unterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt sind am Freitag sechs Männer festgenommen worden. Die Beamten fanden nicht nur Rauschgift.

Es war eine groß angelegten Drogenrazzia in einer Asyl-Unterkunft in der Neu-Ulmer Innenstadt. Sechs Männer wurden laut Polizei festgenommen. Drei waren bereits per Haftbefehl gesucht worden. Die Asylunterkunft diente als Drogenumschlagplatz. Die Beamten fanden Rauschgift in "nicht unerheblicher Menge und Bargeld in fünfstelliger Höhe". An den Drogengeschäften seien sowohl Bewohner der Asylunterkunft beteiligt gewesen wie auch Außenstehende.

Mit rund zwei Dutzend Fahrzeugen rückten die Polizeibeamten für die Drogenrazzia an z-media/Ralf Zwiebler

Die Polizeibeamten rückten mit rund zwei Dutzend Fahrzeugen an und riegelten das Gebäude ab. Dazu musste auch eine Straße in der Innenstadt gesperrt werden. Zwei Männer leisteten Widerstand, mehrere wurden gefesselt, so der Bericht.