Polizeieinsatz an der Bundesstraße B19 bei Abtsgmünd: Ausgebüxte Kuh sorgt für Wirbel

Eine ausgebüxte Kuh hat am Montagabend bei Abtsgmünd (Ostalbkreis) die Polizei in Atem gehalten - und ist am Ende doch wieder entwischt. Das Tier beschädigte unter anderem einen Streifenwagen.