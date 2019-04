Mehrere Brände haben am Osterwochenende hohe Schäden verursacht. Zwei Frauen konnten sich am Samstag vor den Flammen in einem Wohnhaus in Ellwangen-Rindelbach retten, nachdem sie den Brandmelder gehört hatten. Der Schaden beträgt rund 300 000 Euro. Die Ursache ist unbekannt. Am Ostersonntag brach auch Feuer in einer Firma in Gerstetten, Kreis Heidenheim, aus und hat eine halbe Million Euro Schaden verursacht. Eine defekte Maschine soll das Feuer ausgelöst haben. mehr...