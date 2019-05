Eine für Freitagabend in Aalen geplante Party ruft den Oberbürgermeister und den Landrat auf den Plan. Thilo Rentschler und Klaus Pavel kritisieren die auf der Party geplanten Aktionen.

Die Party wird mit dem Motto "One Night - Without Rules" beworben. Unter anderem sollten diese Aktionen stattfinden:

Mädchen, die ihren BH beim DJ abgeben, erhalten eine Flasche Sekt.

Jeder Junge, der den Club mit einem Mädchen verlässt, darf sich Kondome an der Kasse abholen.

Die ersten zehn Gäste, die ihr Getränk in Unterwäsche bestellen, bekommen dieses umsonst.

"Würstchen-Contest": Welches Mädchen die meisten Würstchen in den Mund bekommt, erhält 100 Euro in bar.

Eintrittsbänder haben verschiedene Farben, die eine Botschaft ausstrahlen: Grün bedeutet: "Ich möchte heute nur Knutschen"; Gelb: "Versuch Dein Glück"; Rot: "Ich bin nur zum Tanzen hier".

Viel Kritik an der Party "Unzensiert" (Sujetbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Party wird von einem privaten Veranstalter in einer Diskothek in Aalen organisiert. Jugendliche unter 18 Jahren brauchen dafür die Erlaubnis der Eltern. An sie wenden sich Landrat und Oberbürgermeister in einem offenen Brief: Manche der Spiele auf der Party seien für junge Frauen "entwürdigend". Man wolle verhindern, dass Mädchen und Jungen durch solche Spiele als Objekt dargestellt werden.

Formular im Internet

Es bestehe außerdem die Gefahr, dass an solchen Abenden Fotos gemacht werden, die später im Internet veröffentlicht werden. Für Aufregung bei den Behörden hat auch ein Formular gesorgt, mit dem Eltern ihren minderjährigen Kindern den Zutritt zur Party erlauben können. Der Veranstalter hat es im Internet bereitgestellt.



Einige Aktionen gestrichen

Nach Auskunft der Gleichstellungsbeauftragen der Stadt Aalen, Uta-Maria Steybe, hat der Veranstalter der Party mit dem Titel "Unzensiert" einige in der Kritik stehende Aktionen inzwischen gestrichen.