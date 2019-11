Hitzige Debatte um Erwin-Rommel-Straße in Aalen

Wie in vielen Städten gibt es auch in Aalen eine Erwin-Rommel-Straße. Dort wird im Moment darüber debattiert, ob sie weiterhin so heißen soll. Am Mittwochabend gab es zu dem Thema eine öffentliche Diskussion, bei der es teils hoch herging.