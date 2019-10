Am „Klimaschutz-Lauf“ in Oberstadion im Alb-Donau-Kreis haben am Freitag mehr als 1.000 Läufer teilgenommen. Gut 8.000 Bäume werden gepflanzt, teilten die Organisatoren mit. Ortsansässige Firmen haben den Lauf organisiert, um Baumpflanz-Aktionen unter anderem in Afrika unterstützen zu können. Die Aktion soll auf jeden Fall wiederholt werden, so das Fazit.