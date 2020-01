Wird sich der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold (CDU), für das Amt des Rathauschefs in Stuttgart bewerben? Ausgeschlossen hat er das im Gespräch mit dem SWR jedenfalls nicht.

"Stuttgart war mir noch nie egal und die Landeshauptstadt hat mich schon immer beschäftigt. Ich habe ja da auch eine Zeitlang gewohnt", antwortete Arnold auf die Frage, was der angekündigte Rückzug des amtierenden Stuttgarter Oberbürgermeisters Fritz Kuhn (Grüne) mit ihm mache.

Auf die Frage, ob er zu den Bewerbern auf die Nachfolge gehöre, sagte der 60-Jährige: "Die Dinge sind ja nie einfach in Stuttgart. Es gibt viele Gremien (...) und die werden sich jetzt damit beschäftigen. Es ist ja noch Zeit bis zu den Wahlen am 8. November."

Fritz Kuhn hatte am Dienstag angekündigt, nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. Für seine Entscheidung führte der Grünen-Politiker persönliche Gründe an. Der 64-Jährige erklärte, dass er am Ende einer zweiten Amtszeit 73 Jahre alt gewesen wäre. In dem Alter frage man sich, ob man noch einmal etwas anderes machen wolle.