Wer folgt auf Gerold Noerenberg? Sechs Bewerberinnen und Bewerber wollen das Oberbürgermeisteramt in Neu-Ulm übernehmen. Wir stellen sie vor und liefern spannende Fakten zur Wahl.

Wer tritt an?

Immerhin sechs Bewerberinnen und Bewerber gibt es für den Chefsessel im Rathaus. Das sind in alphabetischer Reihenfolge: Katrin Albsteiger (CSU), Antje Esser (Wählergemeinschaft PRO Neu-Ulm), Roland Prießnitz (FWG), Alfred Schömig (FDP), Karl-Martin Wöhner (Bürgerliste) und Walter Zerb (Grüne). Auf der nächsten Seite stellen sich alle kurz vor.

Wann tritt die Nachfolgerin oder der Nachfolger das Amt an?

Letzter offizieller Arbeitstag des scheidenden Oberbürgermeisters Gerold Noerenberg (CSU) ist Donnerstag, der 30. April 2020. Ab dem 1. Mai darf dann der oder die Neue ran.

Wie erfahre ich die Wahlergebnisse?

Ergebnisse und Reaktionen finden Sie am Sonntagabend auf dieser Seite. Da die Wahlpartys und öffentliche Präsentationen der Ergebnisse wegen des Coronavirus abgesagt wurden, haben wir uns gegen einen Liveticker entschieden.

Wie viel Prozent der Stimmen sind nötig, um die Wahl zu gewinnen?

Im ersten Wahlgang sind 50 Prozent nötig, also die absolute Mehrheit. Schafft das keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten, gibt es zwei Wochen später, am 29. März, eine Stichwahl. Dabei treten nur die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen an. Das schreibt das bayerische Wahlgesetz so vor. Bei der Stichwahl reicht die einfache Mehrheit.

Welches war die knappste Oberbürgermeisterwahl in Neu-Ulm?

Bei der letzten Wahl vor sechs Jahren siegte Gerold Noerenberg erst in der Stichwahl und auch nur mit exakt 100 Stimmen Vorsprung gegen seinen Herausforderer Detlef Kröger (parteilos).

Noch knapper fiel das Ergebnis aber 1995 aus. Beate Merk (CSU) reichten damals in der Stichwahl gerade einmal drei Stimmen, um gegen Gerd Hölzel (SPD) zu gewinnen. Allerdings gab es damals eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung. Letztlich entschied das Verwaltungsgericht Augsburg, dass die Wahl nicht rechtswidrig verlaufen war.