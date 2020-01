Bei einem Schwelbrand in einer Schreinerei ist am Freitag in Nördlingen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben war zunächst ein Schwelbrand an einer Förderschnecke und der Lüfteranlage entdeckt worden. Die Feuerwehr musste dann aber auch einen Brand in einem Lagerraum mit Sägemehl löschen.