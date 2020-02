In Nördlingen hat am Donnerstag ein Dieb einen Ladendetektiv gebissen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Dieb Parfüm im Wert von 800 Euro stehlen. Der Detektiv erwischte den Mann und wollte ihn in das Büro des Ladens bringen. Der Dieb wehrte sich und biss dem Ladendetektiv in den Unterarm. Danach flüchtete er.