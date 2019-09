Nach dem Tiefgaragenbrand in Nördlingen laufen die Ermittlungen der Polizei. Das Haus darüber ist zwar nicht einsturzgefährdet, die 68 Bewohner können aber auch in den nächsten Tagen noch nicht zurück in ihre Wohnungen. Die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses hatte in der Nacht zum Donnerstag gebrannt, vier Menschen hatten dabei leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Heizungsanlage und die Stromversorgung des Hauses sind defekt. Außerdem stehen in einigen Wohnungen noch Rauchgas-Messungen an. Wahrscheinlich erst Mitte oder Ende nächster Woche können die Menschen wieder heim, teilt die Polizei in Nördlingen mit. Vor dem Haus stehen weiterhin große, offene Tanks in die die Feuerwehr das Löschwasser aus der Tiefgarage gepumpt hat. Die schwarze Brühe ist mit Schadstoffen belastet und wird nach und nach von einer Spezialfirma entsorgt. In der Tiefgarage sichert die Polizei Spuren. Noch ist unklar, ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer waren.