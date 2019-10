per Mail teilen

Seit Münster und nicht Ulm den Zuschlag für eine neue Batterieforschungsfabrik erhalten hat, stehen Vorwürfe zu unfairen Absprachen im Raum. Ein am Samstag erschienener Zeitungsbericht nährt diese weiter.

Im Juni wurde Münster statt Ulm als Standort für das geplante Batterieforschungszentrum ausgewählt. Seither steht die Frage im Raum, ob das Bundesforschungsministerium in Berlin wirklich fair vorgegangen ist. Münster liegt in der Nähe des Wahlkreises von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Wie die "Stuttgarter Zeitung" am Samstag berichtete, gibt es nun weitere Hinweise auf ein unsauberes Vergabeverfahren. Sie beruft sich dabei auf Vermerke des ehemaligen Vorsitzenden der Gründungskommission und Beamten im Forschungsministerium, Herbert Zeisel. Ihm schreibt die Zeitung eine Schlüsselrolle zu.

Neue Vorwürfe zum Vergabeverfahren Im Streit um den Standort einer Batterieforschungsfabrik gibt es weitere Hinweise auf ein unsauberes Vergabeverfahren. Möglicherweise hat deshalb Münster statt Ulm den Zuschlag bekommen. Das berichtet die "Stuttgarter Zeitung" am Sonntag.

Zeisel brachte mehrere neue Bewertungskriterien ins Spiel

Zeisel leitete zunächst den Wettbewerb zur Standortsuche, gab den Vorsitz dann aber noch vor der Entscheidung für den Standort Münster ab. Es werde "in der Öffentlichkeit nicht kommunizierbar sein, sollte ich als weisungsabhängiger Beamter eine positive Stellungnahme pro Münster" aussprechen, so lautete demnach sein Vermerk an die Ministerin.

Der Vorsitz wechselte daraufhin an einen Beamten aus dem Wirtschaftsministerium. Damit sollte der Eindruck der Befangenheit des Forschungsministeriums vermieden werden, so die "Stuttgarter Zeitung". Zeisel habe sich aber weiterhin eingemischt. So brachte er wohl mehrere neue Bewertungskriterien für die Standorte der Batteriefabrik ins Spiel. Diese neuen Kriterien führten dann möglicherweise genau dazu, dass Münster sich im Wettbewerb um die Forschungsmittel durchsetzen konnte.