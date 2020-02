Der am Coronavirus erkrankte Patient aus dem Landkreis Göppingen ist in Neu-Ulm im Kino gewesen. Das wurde am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Landesgesundheitsministeriums bekannt.

Der 25-Jährige ist nach Angaben am Samstagabend noch im Neu-Ulmer "Dietrich Theater" gewesen, im Film "Bad Boys for Life" ab 20 Uhr. Das erklärte Stefan Brockmann vom Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch.

Dauer 1:09 min Kontakte in den Alb-Donau-Kreis und nach Neu-Ulm Der 25-Jährige ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Samstagabend im Neu-Ulmer "Dietrich Theater" gewesen, im Film "Bad Boys" ab 20 Uhr. Laut Gesundheitsamt Göppingen hatte er außerdem mit Menschen im Alb-Donau-Kreis Kontakt. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)

Nach Angaben des Gesundheitsamtes Neu-Ulm waren knapp 140 Besucher bei der Vorstellung in dem Kinosaal. Diese sollten in den nächsten zehn Tagen auf Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen achten.

Sollten Symptome auftreten, müssten diese Kinobesucher sich telefonisch beim Hausarzt und dem zuständigen Gesundheitsamt melden, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Dabei sollten die Betroffenen auch auf den Filmbesuch hinweisen.

Kontakt zu 13 Menschen

Angesteckt hatte sich der 25-jährige Patient vermutlich bei einer Italien-Reise. 13 Menschen, mit denen der Mann Kontakt hatte, konnten bisher identifiziert werden, darunter auch die Partnerin des jungen Mannes. Sie weist geringe Symptome auf und wurde in eine Klinik gebracht.

Die übrigen Kontaktpersonen seien in den Landkreisen Göppingen und Tübingen, im Alb-Donau-Kreis sowie in Stuttgart. Sie seien in häuslicher Quarantäne.

Patient handelte vorbildlich

Der Patient habe vorbildlich gehandelt, weil er nach einem Aufenthalt in Norditalien mit Grippesymptomen sofort beim Gesundheitsamt angerufen habe. Seit Dienstagabend liege er isoliert in einer Göppinger Klinik, sein Zustand sei stabil.

Gesundheitsamt in Ulm auf Corona-Fall vorbereitet

Das Gesundheitsamt in Ulm hat sich in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben intensiv auf einen Corona-Fall vorbereitet. Dazu gehöre auch das Erfassen und Untersuchen von Menschen, die Kontakt mit einer erkrankten Person hatten.