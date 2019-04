Die Neu-Ulmer Stadtbibliothek will einen Hund in Dienst stellen. Der Bildungsausschuss der Stadt hat am Dienstag zugestimmt, ab 2020 eine "hundegestützte Leseförderung" für Kinden zu ermöglichen.

Es sei wissenschaftlich belegt, dass Hunde einen beruhigenden Einfluss auf Menschen haben, heißt es in der Begründung. Der Hund könne einem schüchternen Kind helfen, sich zu öffnen und Spaß am Lesen zu entwickeln. Ziel sei, die Lesekompetenz von Grundschülern zu erhöhen, damit sie langfristig auch bessere Noten erhalten. An der Neu-Ulmer Grundschule Weststadt gibt es bereits zwei Schulhunde.

Ein "Bibliothekshund" soll Kindern in Neu-Ulm beim Lesen helfen (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Anfänge mit "Bibliothekshunden" in den USA

In den USA wurde die entstressende Wirkung von Hunden schon in den 90er Jahren erkannt, so dass heutzutage in sehr vielen Büchereien ein "Bibliothekshund" zum Einsatz kommt, so die Stadt Neu-Ulm. Streichelt ein Mensch einen Hund, wird das Anti-Stress-Hormon Oxytocin ausgestoßen, das dafür sorgt, dass sich der Mensch entspannt.

Hund als Zuhörer

Das Kind kann dem Hund in gemütlicher Atmosphäre aus einem Buch vorlesen und nebenbei streicheln. Verspricht sich das Kind beim Vorlesen, wird es nicht ausgelacht. Dem Kind würden so Erfolgserlebnisse vermittelt und es werde eine positive Einstellung zum Lesen aufgebaut. Die Lesestunden sollen zwischen 20 bis 30 Minuten dauern und wöchentlich stattfinden.

Welpe soll zum "Lese-Hund" ausgebildet werden

Die Stadt will 3.350 Euro für den Kauf und die Ausbildung eines Hundes ausgeben. Eine Bibliotheksmitarbeiterin hat zugesagt, einen geeigneten Welpen zu suchen und mit dem Tier an einem Seminar des Lesehundevereins in München teilzunehmen. Wenn der Hund alle nötigen Prüfungen absolviert hat, soll er seinen "Dienst" in der Neu-Ulmer Stadtbibliothek antreten.