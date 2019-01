Bei einem Verkehrsunfall an der Abfahrt der Europastraße in Neu-Ulm sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 21-Jährige mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen und dessen 60-jähriger Beifahrerin zusammengestoßen. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Abfahrt musste mehrere Stunden gesperrt werden.