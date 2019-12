per Mail teilen

In Ulm und Neu-UIm ist es am Freitagabend bei der Gänstorbrücke zu einem Verkehrschaos gekommen. Laut "Südwestpresse" musste de Brücke rund eine Stunde halbseitig gesperrt werden, weil ein Auto liegen geblieben war. Der Abschleppdienst hatte durch das hohe Verkehrsaufkommen Schwierigkeiten, an das Pannen-Fahrzeug heranzukommen.