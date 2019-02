In Sindelfingen war das Konzert von R. Kelly abgesagt worden, jetzt steht fest: Der umstrittene Sänger ("I believe I can fly") tritt stattdessen in Neu-Ulm auf. Gegen ihn gibt es Missbrauchsvorwürfe.

Der US-amerikanische Sänger sei nicht wegen Missbrauchs verurteilt, es gelte die Unschuldsvermutung. Das ist die Auffassung der Geschäftsleitung der Ratiopharm Arena. Sollte der umstrittene Sänger bis zum 12. April den Missbrauch einräumen oder rechtskräftig verurteilt werden, werde das Konzert in Neu-Ulm abgesagt. Der umstrittene Sänger R. Kelly will in Neu-Ulm auftreten (Archivbild) Imago stock&people Betreiber hat Kündigungsrecht Der Betreiber hat sich für diese Fälle in den Vertrag ein einseitiges Kündigungsrecht schreiben lassen. Das Konzert von R. Kelly am 12. April war nach heftigen Protesten bereits in Sindelfingen abgesagt worden. Ursprünglich war der Auftritt in Ludwigsburg geplant gewesen. Nach Angaben des Veranstalters sind alle für den Termin bereits gekauften Karten jetzt in Neu-Ulm gültig. Zehntausende Menschen hatten eine Online-Petition gegen R. Kelly unterschrieben, um die Konzerte in Baden-Württemberg (12. April) und in Hamburg (14. April) zu verhindern. Glaspalast Sindelfingen richtet kein Konzert des US-amerikanischen Sängers R. Kelly aus! Entgegen der medialen Berichterstattung der vergangenen Tage, wird im Glaspalast Sindelfingen kein Konzert des... https://t.co/5INhFS5zFE Glaspalast, Twitter, 29.1.2019, 11:06 Uhr Vorwürfe in TV-Dokumentation Gegen den 52-jährigen R&B-Künstler waren Anfang Januar in einer amerikanischen TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Die Vorwürfe reichen bis in die Neunzigerjahre zurück. Kelly hat diese mehrfach abgestritten.