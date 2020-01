Der Landkreis Neu-Ulm geht im laufenden Jahr von guten finanziellen Rahmenbedingungen aus. Am Dienstag wurde der Haushaltsplan für 2020 vorgestellt. Die Einnahmen steigen demnach leicht. Auch im Jahr 2020 erhalten die drei Kreiskliniken finanzielle Unterstützung, um ihre Verluste auszugleichen. Mit fast zwölf Millionen Euro sei die Summe aber geringer als noch vergangenes Jahr. Zugleich gehen laut dem Haushaltsentwurf für den Kreis Neu-Ulm fast acht Millionen Euro an Investitionszuschüssen an die Kliniken. Geld soll auch in die Schulen fließen: Fünf Millionen Euro sind für den Neubau des Lessings-Gymnasiums in Neu-Ulm allein in diesem Haushaltsjahr eingeplant, in den nächsten Jahren sollen hier 62 Millionen Euro an Gesamtkosten investiert werden. Die guten Rahmenbedingungen ermöglichten es dennoch, auf neue Darlehen zu verzichten. Die Verschuldung des Landkreises Neu-Ulm soll bis Jahresende weiter sinken.