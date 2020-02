In diesem Jahr will der Landkreis Neu-Ulm 7.000 Bäume auf zwei Grundstücken bei Vöhringen und Senden pflanzen. Damit wird das Klimawaldprojekt fortgesetzt. Im November 2019 sind laut einer Sprecherin des Landkreises die ersten 8.000 Bäume in Unterroth gepflanzt worden. In Zukunft sollen auch Kommunen und ortsansässigen Unternehmen ins Boot geholt werden. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 100.000 neue Bäume im Kreis Neu-Ulm anzupflanzen.