per Mail teilen

In Neu-Ulm und Günzburg startet ein neues Präventionsprojekt zu Cybermobbing an Schulen. Wie die Betriebskrankenkassen in Bayern, die das Programm unterstützen, mitteilten, gehören das Bertha-von-Suttner-Gymnasium und das Dossenberger Gymnasium zu den bayernweit 14 ausgewählten Schulen. Dort sollen Acht- und Neuntklässler ausgebildet werden, um jüngere Mitschüler über die Gefahren von Cybermobbing im Netz aufzuklären.