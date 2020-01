Sechs Tage nach der Niederlage im Pokalfinale haben die Tischtennisfreunde Ochsenhausen erneut eine Niederlage kassiert. In der Bundesliga verlor das Team am Freitagabend in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit 2:3 gegen den Play-off-Rivalen Werder Bremen. Erfolgreicher war der TTC Neu-Ulm. Das Team gewann mit 3:2 in Fulda.