Am Flugplatz Neresheim-Elchingen (Ostalbkreis) wird am Samstag ein Flugzeugmuseum eröffnet. Dort sind rund 20 historische Flugzeuge zu sehen, vom Doppeldecker bis zum Passagierflugzeug aus den 1980er Jahren. Einige werden allerdings noch restauriert. Unter den Ausstellungsstücken sind die "De Havilland Tiger Moth" und die "Bücker Jungmann", auf denen tausende Piloten das Fliegen gelernt haben. Die "Hawker Hurricane" ist ein legendäres britisches Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie alle werden auf einer Drehscheibe präsentiert. Die historischen Maschinen gehören Karl Grimminger. Der Unternehmer und leidenschaftliche Flieger hat nicht nur die Museumshalle am Elchinger Flugplatz gebaut, sondern auch eine Werkstatt und zwei Veranstaltungsflächen.