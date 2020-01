Freundlich schauen sie nicht gerade - die Kobolde der "Oschtalb Ruassgugga" aus Aalen (Ostalbkreis). Die Narrenzunft hat am Wochenende beim Faschingsauftakt in Unterkochen ihr neues Häs vorgestellt.

Zottelige rote Haare, Zylinder und böser Blick. Besonders lustig wirken die Guggenmusiker der "Oschtalb Ruassgugga" aus Aalen in ihrem Häs nicht gerade. Waren die närrischen Musiker bisher als "Mounties", als Leibgarde der englischen Queen unterwegs, so wollen sie nun als irische Kobolde auftreten.

Mit rotem Zottelhaar und grimmigem Blick: das sind die neuen Kobolde der "Oschtalb Ruassgugga" in Aalen Oschtalb Ruassgugga

Naturgeist und Killerclown

Der "Leprechaun" ist ein Naturgeist und Wahrzeichen der grünen Insel. Wer es schafft, ihn zu fangen, bekommt einen Topf voll Geld. Soweit die Sage. Doch das will der Dirigent der Truppe verhindern - verkleidet als gruseliger "Killerclown". Die "Oschtalb Ruassgugga" haben bereits mehrfach ihr närrisches Outfit verändert.

"GaugaMa" aus dem Kleiderschrank

Auch die Ulmer Narrenzunft hat am Wochenende ihr Häs entstaubt. Bei einer Party in Söflingen wurden der Wassergeist "GaugaMa" und das "Ulmer Hansele" aus dem Kleiderschrank geholt. Das Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm, die "Sevelinger Bauza" und die "Miesmuscheln" zeigten bei Auftritten ihr neues Programm.

Die Narrenzunft "Oschtalb Ruassgugga" hat in Unterkochen ihr neues Häs vorgestellt. Oschtalb Ruassgugga

Taufe mit eiskaltem Sechta-Wasser

In Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) feierten "Lachatrapper" am Montagabend mit befreundeten Vereinen den Weckruf zur närrischen Zeit. Und in Ellwangen-Röhlingen zog das "Wilde Heer" mit Fackeln an die Sechta, um direkt am Fluss Neumitglied Pius Brenner zu taufen - mit einem Eimer vollem eiskaltem Sechta-Wasser.