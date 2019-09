per Mail teilen

Ein schwerer Unfall mit sechs verletzten Menschen hat sich am Samstag Mittag im Schemmerhofener Ortsteil Ingerkingen im Kreis Biberach ereignet.

Ein schwerer Unfall mit sechs verletzten Menschen hat sich am Samstag Mittag im Schemmerhofener Ortsteil Ingerkingen im Kreis Biberach ereignet.

Ein Traktor war nach Polizeiangaben inmitten von Maisfeldern in der Nähe von Ingerkingen in eine Kreuzung eingefahren. Eine Familie mit drei Kindern fuhr mit ihrem Auto gegen den Traktor.

Familie hatte wohl Vorfahrt

Möglicherweise hat hochstehender Mais die Sicht behindert. Die Familie in dem Auto hatte Vorfahrt, so ein Polizeisprecher. Das Auto der Familie prallte in den Traktor. Die beiden Eltern und eines der Kinder wurden schwer verletzt, zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen, der Traktorfahrer einen Schock. Sachschaden: rund 20.000 Euro.