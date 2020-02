Von der Ostalb bis Oberschwaben haben tausende Narren das Faschingswochenende gefeiert. Laut Polizei blieben die großen Umzüge am Sonntag vom stürmischen Wind noch weitgehend verschont.

In Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) zählte die Trommgesellenzunft am Sonntagnachmittag rund 5.000 Zuschauer beim Umzug durch die Altstadt. 34 Gruppen beteiligten sich an dem Gaudiwurm: unter anderem grasgrüne Raupen, Flamencotänzerinnen, Aladin samt Wunderlampe und Bauchtänzerinnen und natürlich traditionelle Narrenfiguren wie die Munderkinger "Wusele".

Die "Wusele" in Munderkingen sind nicht nur eine Narrenfigur, sondern auch ein längliches Brötchen SWR

"Wusele" - Narrenfigur und Gebäck

Ursprünglich ist das "Wusele" ein längliches Brötchen aus Weißmehl. Es entstand als Notbrot während der Belagerungszeit der Stadt. Heute sind "Wuselinge" eine Fasnetsspezialität der Munderkinger Bäckereien.

"Brunnensprung" - mit Ministerpräsident Kretschmann als Zuschauer

Nach dem Umzug versammelten sich Zuschauer und närrisches Volk wieder am Marktbrunnen zum traditionellen Brunnensprung von jungen ledigen Männern. Wer ins eiskalte Wasser springt, darf als Belohnung die Mädchen am Brunnen küssen. Prominenter Zuschauer bei dem Spektakel war Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Abkühlung in der Fasnet: der Brunnensprung der Trommgesellen in Munderkingen Katharina Schumann

"Eiffelturm" in Neuler

In Neuler im Ostalbkreis verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 13.000 Zuschauer den großen Umzug. Höhepunkt waren die für Neuler typischen Motivwagen, darunter ein 14 Meter hoher Eiffelturm, eine 20 Meter lange Lokomotive und eine Weihnachtspyramide mit lebenden Darstellern.

Der Rock'n'Roll-Train beim Umzug in Neuler: eine 20 Meter lange Lokomotive Josef Steiner

In riesigen Spieluhren tanzten Männer im Ballettkleid, in einem fahrenden Aquarium wimmelte es an Meeresgetier. Außerdem tanzten der blaue Elefant und die orange Maus aus der bekannten ARD-Fernsehsendung über die Neulemer Straßen.

Tanzende Männer in der Spieluhr beim Faschingsumzug in Neuler 2020 Josef Steiner

Umzüge auch in vielen anderen Orten

Umzüge gab es auch in vielen anderen Orten: unter anderem in Lauingen, Dischingen, Essingen, Wört und Dietenheim. In Ellwangen zog am Abend wieder die schwarze Schar der "Pennäler Schnitzelbank" durch die Lokale der Altstadt, um mit Versen die lokale Prominenz zu verspotten.