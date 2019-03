Ein Landwirt ist am Freitag in Ulm wegen Tierquälerei zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Tierschützer hatten die Missstände in einem Schweinestall in Merklingen aufgedeckt.

Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung vor dem Amtsgericht Ulm von einer "Massentierhölle". Der Landwirt nahm das Urteil mit gesenktem Kopf entgegen. Filme als Beweis gezeigt Der 56-jährige Landwirt aus Merklingen (Alb-Donau-Kreis) habe durch die katastrophalen Zustände in den völlig überfüllten und verdreckten Ställen den Tod von insgesamt 1.600 Schweinen zu verantworten, hieß es am Freitag vor Gericht. Zudem habe der Angeklagte zwei Tiere mit dem Hammer erschlagen. Tierschützer hatten die Zustände in dem Schweinemastbetrieb in Merklingen gefilmt. Diese Filme wurden am Freitag vor Gericht als Beweis gezeigt. Der Landwirt hatte ausgesagt, er sei gesundheitlich angeschlagen und mit der Tierhaltung überfordert gewesen. Absolutes Tierhaltungsverbot verhängt Eine Tierschutzorganisation hatte auf die Missstände aufmerksam gemacht und Anzeige erstattet. Tierschützer demonstrierten am Freitagmorgen vor dem Landgericht Ulm SWR Peter Köpple Daraufhin kontrollierten Amtstierärzte den Hof. Das Landratsamt erteilte gegen den verantwortlichen Landwirt ein absolutes Tierhaltungsverbot. Der Mann hatte zeitweise im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises gearbeitet. Er war dort im Fachbereich Landwirtschaft tätig. Freispruch für Amtstierarzt Ein Amtstierarzt des Landratsamtes, der den Betrieb kontrolliert hatte, stand in demselben Fall vor Gericht. Das Amtsgericht Ulm hatte gegen einen den 43-Jährigen Strafbefehl erlassen. Der Vorwurf: Der Amtstierarzt soll die Missstände verschwiegen und nicht angezeigt haben. Der Mann wurde voriges Jahr freigesprochen.