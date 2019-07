per Mail teilen

Nach ihrer umstrittenen Entscheidung für Münster als Standort der

Batteriezellen-Forschungsfabrik stellt sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Ulm ihren Kritikern.

Zunächst traf sich die Bundesforschungsministerin im Rathaus mit Oberbürgermeister Gunter Czisch und zeichnete dort Ulm als eine der Gewinnerstädte des Bundeswettbewerbs "Zukunftsstadt" aus.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (links, rechts neben ihr OB Gunter Zisch) zeichnete im Rathaus Ulm als Zukunfsstadt aus SWR Volker Wüst

Danach setzte sie ihren Besuch in der Wissenschaftsstadt am Ulmer Eselsberg fort. Dort besichtigt sie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW), jenes Haus also, das Teil der Ulmer Bewerbung für die vom Bund geförderte Fabrik war. Anschließend sprach sie im Helmholtz-

Institut Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek besuchte am Montag das ZSW in Ulm SWR Volker Wüst

Besuch Karliczeks in Ulm lange vor Entscheidung vereinbart

Karliczeks Besuch ist eigenen Angaben zufolge keine direkte Reaktion auf die Kritik aus Ulm und Baden-Württemberg. Er sei lange vor der Entscheidung für Münster vereinbart worden. Dass Münster und nicht Ulm den Zuschlag für die Forschungsfabrik bekommen hat, sorgt in ganz Baden-Württemberg für herbe Kritik. In Ulm wird bereits intensiv auf dem Gebiet der Batterieforschung gearbeitet. Die Stadt könnte nun noch eine Art Nebenstandort werden. Zudem prüft die Landesregierung, ob sie mit Wirtschaft und Wissenschaft, aber ohne den Bund, in Eigenregie etwas zur Batterieforschung anstoßen kann.



Setzte sich Karliczek über Kommission hinweg?

Offen ist nach wie vor die Frage, ob sich Anja Karliczek über den Rat einer Expertenkommission hinweggesetzt hatte, die nach einem "Tagesspiegel"-Bericht Ulm favorisiert haben soll.