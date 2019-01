per Mail teilen

In der Stadtpfarrkirche in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein großes Holzkreuz aus Sicherheitsgründen abgehängt worden. Das spätgotische Kreuz im Chorbogen, das an der Decke befestigt war, drohte herabzustürzen. Im Frühjahr soll die Verankerung des Kreuzes untersucht werden, damit das Kreuz wieder aufgehängt werden kann.