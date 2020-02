Nach der Haftentlassung einer Krankenschwester haben die Ermittler weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach war die Schwester aufgrund eines Zwischenergebnisses einer Laboruntersuchung festgenommen worden.

Die Krankenschwester war am Sonntag aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil gegen sie laut Behörden kein dringender Tatverdacht mehr bestand. Es habe vor Abschluss der Laboruntersuchungen ein Zwischenergebnis gegeben, das an die Polizei in Ulm übermittelt worden sei und zur Verhaftung der Frau geführt habe, sagte der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Ralf Michelfelder, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Ulm.

"Diese rasche mündliche Vorabinformation über das Zwischenergebnis war im Nachhinein ein Fehler." LKA-Präsident Ralf Michelfelder

Im Spind der beschuldigten Krankenschwester war damals eine Spritze mit Muttermilch gefunden worden, die vermeintlich mit dem Betäubungsmittel Morphium versetzt war. Weitere Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass kleinste Mengen Morphium aus einem Lösungsmittel stammten, das vom Stuttgarter LKA für die Analyse der Probe verwendet worden war, hieß es dazu weiter.

Krankenschwester durch DNA-Probe entlastet

Nach Angaben der Ulmer Staatsanwaltschaft ist die Krankenschwester durch eine DNA-Probe entlastet worden. So sei unter anderem überprüft worden, ob sie die Morphinflasche, die in der Ulmer Universitätskinderklinik in einem Tresor aufbewahrt wird, in der Hand hatte. Es sei keine DNA der Krankenschwester an der Morphinflasche nachweisbar gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Christof Lehr bei der Pressekonferenz.

Frühchen konnten gerettet werden

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, die Schwester könnte den fünf Neugeborenen Morphium verabreicht haben. Diese hatten im Dezember zeitgleich unter lebensbedrohlicher akuter Atemnot gelitten, konnten jedoch gerettet werden. Erst Wochen nach den Notfällen hatten rechtsmedizinische Untersuchungen eine Morphiumvergiftung als Ursache ergeben.

Wieder völlig offen, von wem die Frühchen Morphin bekamen

Derzeit sei wieder völlig offen, wie und von wem die Frühchen das Schmerzmittel Morphin bekommen haben, hieß es bei der Pressekonferenz. Im Fokus der Ermittlungen stehen derzeit alle sechs in der Tatnacht diensthabenden Mitarbeiterinnen, zwei Ärztinnen und vier Schwestern. Darunter ist weiterhin die zunächst unter Hauptverdacht stehende Krankenschwester. Alle sechs Mitarbeiterinnen sind derzeit vom Dienst an der Universitätsklinik Ulm freigestellt.