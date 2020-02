per Mail teilen

Die Krankenschwester, die unter Verdacht stand, an der Uni-Klinik Ulm fünf Säuglingen ohne medizinischen Grund Morphin gegeben zu haben, ist offenbar aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

An der Kinderklinik der Universitätsklinik Ulm hatten fünf Früh- und Neugeborene ohne medizinischen Grund Morphin bekommen. z-media, Ralf Zwiebler

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm hat gegenüber dem SWR im Laufe des Tages eine Pressemitteilung angekündigt, in der die Entscheidung begründet wird. Vorab wollte er sich nicht zu Einzelheiten äußern.

Die junge Krankenschwester saß wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Sie wurde laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, in der Nachtschicht am 20. Dezember 2019 fünf Säuglingen Morphin verabreicht zu haben. Bei Vernehmungen hatte sie die Tat bestritten.

Bei den fünf Frühgeborenen auf einer Station der Kinderklinik in Ulm waren damals unerklärliche Atemprobleme aufgetreten. Die Säuglinge befanden sich laut den Ermittlern in Lebensgefahr. Alle fünf Babys konnten gerettet werden. Der Vorfall löste zunächst interne Ermittlungen an der Universitätsklinik aus.

Eine Untersuchung des Urins hatte im Januar 2020 den Verdacht auf eine unerlaubte Morphingabe an die Säuglinge ergeben. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet. Im Spind der Krankenschwester war eine Spritze mit Muttermilch gefunden worden. Darin wurde auch Morphin nachgewiesen.