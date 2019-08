Der traditionelle Ulmer Bindertanz fand am Sonntag erstmals in den Stadtteilen von Ulm statt, unter anderem am Eselsberg und in Söflingen. Am Schwörsonntag folgen Aufführungen in weiteren Stadtteilen, Abschluss ist dann am Schwörmontag bei der Schwörfeier auf dem Ulmer Weinhof.

z-media, Ralf Zwiebler